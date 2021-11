Una más con la camiseta Argentina: la nueva marca que batirá Lionel Messi en 2022

Lionel Messi no se cansa de romper récords y eso no es ninguna novedad. El rosarino no sólo batió todas las marcas posibles con la camiseta del Barcelona sino que, también, se dispone a hacerlo con la Selección argentina.

Con 159 partidos es el jugador que más veces vistió la camiseta de Argentina y con 80 goles, el máximo goleador. Tras la obtención del pasaje al próximo Mundial de Qatar 2022 el astro argentino se dispone a disputar su quinto Mundial.

El mejor jugador del mundo debutó en la máxima cita mundialista en Alemania 2006 (ingresó ante Serbia y Montenegro en el complemento y convirtió su primer gol en mundiales), luego participó de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (donde fue subcampeón y mejor jugador) y finalmente estuvo en Rusia 2018.

La Pulga logró sacarse la espina con Argentina y en julio de este año se coronó campeón de América, siendo el goleador y mejor jugador del torneo, en una final soñada ante Brasil nada más y nada menos que en el estadio Maracaná. Ahora, sin esa 'mochila' Leo irá por todo en Qatar.

En el podio junto a Messi con mayores participaciones en mundiales se encuentran: Diego Armando Maradona (1982, 1986, 1990 y 1994) y Javier Mascherano (2006, 2010, 2014 y 2018).