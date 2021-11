¡Se mataron! Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe se dijeron de todo en un programa en vivo

Ricardo La Volpe, ex entrenador de la Selección mexicana y Boca Juniors, fue invitado al programa F90 de ESPN y habló de todo. Su corbata roja en el debut con el Xeneize, cuestionó a Marcelo Bielsa y Juan Román Riquelme y hasta se cruzó con Oscar Ruggeri.

"Los mismos códigos que tuvo Bilardo. A ustedes no lo dejaban salir y Maradona salía todos los días. Lo se yo que vivía en México no lo vas a saber vos", comenzó el Bigotón sobre la concentración del elenco argentino en 1986.

"Maradona se encerró en el predio y le dijo bien claro a todos 'este es mi mundial, no quiero entrevistas nada'. Recién hablaste códigos y esto es no tener códigos. Me extraña de vos que tenés 70 años y perdiste los códigos. Ahora que Maradona no está vivo salís a decir que Maradona salía de la concentración", respondió rápidamente el panelista.

"Te felicito porque tenés códigos, pero no digas que no es así. Yo las cosas las vi del portón para afuera. No me digas que sabés, si no sabés que pasaba. Dejá de hablar, yo vine a hablar de fútbol, no de códigos. Tomátela", retrucó el ex DT invitado, y agregó: "Ya me aburrí de vos. ¿Me puedo retirar? Mirá lo que está diciendo este muchacho. No sabés nada de fútbol".

"Vos sos un fenómeno, viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca a tres partidos, que lo dirigía mi nene de 4 años. Un punto tenias que hacer y no hiciste nada. Sos un monstruo, saliste con camisa blanca y corbata roja en la cancha de Boca. Hay que darte un premio", apuntó Ruggeri.

Para finalizar, el ex campeón del mundo sentenció: "Te hacés el que sabés todo. Te escuché con todo respeto media hora. Me cansas loco".