Luis Suárez fue lapidario y volvió a destrozar a Ronald Koeman

El encuentro entre Atlético de Madrid y Barcelona ya pasó (ganó el Atleti por 2 a 0), pero las repercusiones continúan. En ese marco, uno de los cruces más picantes del fútbol internacional lo protagonizan Ronald Koeman y Luis Suárez, quien volvió a romper el silencio.

El delantero uruguayo que se desempeña en el Colchonero habló hoy con ESPN y destrozó a su exentrenador en Barcelona: “Creo que no me merecía la forma en la que salí, porque si tanta autoridad tienes, me agarrás de frente, mano a mano, me explicás todo y después no me decís que si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal. Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte. Son cosas que uno no olvida".

Luego, Suárez se refirió al mal momento que vive el Barcelona y confesó: “Ver lo que está pasando duele como culé que soy, porque le agarré mucho cariño al club, me lo dio todo. Confió en mí en un momento complicado de mi carrera. Duele por los amigos que tengo allí, por las amistades, por la gente que trabaja dentro en el día a día, duele verlo así".

"El año pasado fue extraño para mí volver al Camp Nou y tener a Messi de rival. Ahora fue extraño no ver a Leo con la camiseta del Barça, pero las cosas pasan por alguna razón. Ahora está en París y yo en el Atlético y hace nada ambos estábamos en el Barça”, sentenció sobre Messi.