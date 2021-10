Teléfono Koeman: Luis Suárez y un particular gesto que recorre el mundo

"Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció", contó Luis Suárez a inicios de este año y este sábado tuvo, sin reconocerlo, una especie de revancha ya que luego de marcar el segundo gol del Atlético Madrid el uruguayo simuló tener un teléfono en su mano y miró a las gradas, justo donde estaba el técnico del Barcelona.

Luego del partido fue consultado al respecto y con una sonrisa pícara expresó: "Fue para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía sigo usando el teléfono. si él lo quiere tomar a pecho... Ya he quedado con mis hijos, que era una broma que iba a hacer". Sus dichos dieron la vuelta al mundo pero, de igual manera, se reconoció como un "culé más".

"Ya sabía (que iba a pedir disculpas por el gol), por el respeto, por el cariño, por ser un culé más, por la trayectoria que hice en el Barcelona, por el momento que están pasando los compañeros y el hincha, que es difícil. Por respeto. Estoy contento por la victoria del equipo, siempre es importante ganar. Obviamente, el rival de enfrente es especial", continuó.

Y cerró elogiando a Joao Félix y Lemar: "Cuando tienes jugadores de calidad que están a buen nivel y marcan las diferencias te sientes mucho más cómodo. El entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir, hay que aceptar a quién le toca jugar, no es fácil decidir con la calidad que tienen todos. Hoy le tocó a Lemar y Joao e hicieron un partido perfecto".