La dura crítica a Lionel Messi de un campeón del mundo que enfurece a los argentinos

De cara a una nueva entrega del Balón de Oro, Frank Leboeuf le hizo una dura crítica a Lionel Messi y aseguró que no merece ganar su séptimo galardón. ¿El motivo? La tarjeta roja que el argentino vio la temporada pasada en el Barcelona.

Leboeuf, campeón del mundo con Francia en 1998, explicó: "En el año 2000 y en el año 2006, Zidane no ganó el Balón de Oro porque vio una tarjeta roja en cada uno de los años. Messi vio una tarjeta roja en la Supercopa de España y eso puede contar en las votaciones. Si no se lo dimos a Zidane, no deberíamos darle el Balón de Oro a Messi".

Luego de la absurda comparación con el caso de Zidane, quien en 2006 protagonizó una de las expulsiones más trascendentes de la historia tras pegarle un cabezazo a Marco Materazzi en el pecho, postuló a Karim Benzema como merecedor de la distinción.

Zidane apostó por Benzema

En el mismo marco, el propio Zidane apostó este domingo por Benzema. "Es un jugador que merece ganar el Balón de Oro. Es un jugador increíble", dijo en el programa Téléfoot. "Tuve el gran honor de poder entrenarle. Es un jugador que se mezcla fácilmente con los otros, un jugador que sabe hacer todo en el campo. Es el momento. Es un momento importante para él y espero que pueda ser recompensado", añadió Zidane.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

El premio será entregado el 29 de noviembre próximo, después de que el año pasado el prestigioso galardón entregado al mejor futbolista del año se suspendiera a causa de la pandemia.

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Châtelet de París, el mismo lugar en el que en 2019 lo recibió por sexta vez Messi.

Todos los candidatos a ganar el Balón de Oro