La revelación de Neymar que sacude al fútbol brasileño y mundial

El crack brasileño Neymar reveló hoy que el próximo Mundial de Qatar en 2022 podría ser el último de su carrera ya que admitió no tener "la fuerza mental para lidiar con el fútbol".



En el marco de un documental de la plataforma DAZN, el amigo y compañero de Lionel Messi en PSG contó que la próxima Copa del Mundo que disputará con apenas 30 años podría ser la última de su carrera.



"No sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol", reconoció el "10" de Brasil, el líder de las Eliminatorias Sudamericanas con puntaje ideal.



Durante el documental llamado "Neymar Jr, Dinastía de Reyes", el talentoso futbolista también recordó la traumática lesión en la vértebra que lo dejó afuera del Mundial de Brasil en 2014.

"El médico me dijo: 'tengo una noticia buena y una mala'. La mala es que estás afuera del Mundial. Y yo le pregunté ¿Cuál es la buena? Y me contestó que por dos centímetros me salvé de no volver a caminar", relató.



Qatar 2022 sería el tercer Mundial en la carrera de Neymar luego de su participación en Brasil 2014 y en Rusia 2018, cuando quedó afuera en cuartos de final ante Bélgica.