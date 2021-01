¿Otra inesperada venta? En Italia dan por hecho el pase de una figura de River

El defensor de River Plate, Gonzalo Montiel, ya tendría acordada su incorporación a la Roma, de la Serie A del fútbol italiano, a la que se sumaría apenas finalice la participación del equipo de Núñez en la Libertadores y en la Copa Diego Armando Maradona.

"La Roma tiene prácticamente definida la llegada de Montiel, por una cifra cercana a los 7 millones de euros", informó hoy el sitio web italiano "Tutto Mercato". "El trato se concretará en los próximos días, salvo una sensacional clasificación de los 'Millonarios', los 'Giallorossi' abrazarían el refuerzo esperado en la línea defensiva", agregó.

Claro está, todos en Núñez confían que Montiel no se irá de la institución sin dejarle un dinero, aunque la situación no deja de ser una preocupación. En seis meses se le vence el contrato al lateral por la derecha y por el momento no hay avances importantes en cuanto a la renovación por ciertas diferencias con su nuevo representante, a raíz del tipo de cambio de dólar y la cláusula de rescisión.

Montiel, de 24 años recién cumplidos (el 1 de enero), debutó en River en 2016 y seguiría el éxodo sufrido por el plantel de Marcelo Gallardo en los últimos tiempos, que incluyó entre otros a Lucas Martínez Quarta, Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero y, más recientente, a Lucas Pratto, que se fue al fútbol holandés.

Como sucede con Montiel, hay otros dos futbolistas que también atraviesan una situación parecida y mantienen en vilo a Marcelo Gallardo y a todo el Millonario: Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré. Tanto el mediocampista uruguayo como el delantero colombiano terminan su vínculo en junio y deben negociar su continuidad.