A qué hora y cómo ver en vivo: hay Sudamericana, Copa del Rey y más

Luego de unas atractivas semifinales de Copa Libertadores, la agenda deportiva se renueva continúa llena de actividades.

Este jueves continúan las citas internacionales por Copa Sudamericana con un argentino como protagonista. Defensa y Justicia visitará a Coquimbo Unido de Chile por la ida de las semifinales. Además, habrá Copa Argentina con Estudiantes de Río Cuarto y Chaco For Ever.

En España se juega por Copa del Rey y habrá cuatro encuentros para completar la jornada.

Fuera del fútbol, hay NBA y tenis con Nadia Podoroska como deportista principal: la argentina se mide con la española Sara Sorribes por la ronda de 64 del Abu Dhabi Open.

La agenda completa:

JUEVES 07 DE ENERO

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

21:30 Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia DIRECTV SPORTS / 1610ESPN 2

COPA ARGENTINA

18:00 Estudiantes Rio Cuarto vs Chaco For Ever TYC SPORTS

NBA

00:00 Sacramento Kings vs Chicago Bulls

00:00 Clippers vs Golden State ESPN 2

21:30 Brooklyn Nets vs Philadelphia

22:00 Memphis Grizzlies vs Celveland Cavaliers

COPA DEL REY

15:00 Pontevedra vs Cádiz DIRECTV SPORTS + / 1613

15:00 Yeclano vs Valencia DIRECTV SPORTS 2 / 1612

17:00 Alcoyano vs Huesca DIRECTV SPORTS 2 / 1612

17:00 Las Rozas vs Eibar DIRECTV SPORTS + / 1613

BRASILEIRAO

19:00 Ceará vs Inter (PA)

21:00 Atlético GO vs Vasco da Gama

WTA ABU DHABI

03:00 Nadia Podoroska vs Sara Sorribes ESPN PLAY

ATP 250 - DELRAY BEACH

14:30 Primera ronda ESPN 3