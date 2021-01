Con gol de Sand, Lanús sacó ventaja ante Vélez en busca de la final

Lanús venció esta noche a Vélez Sarsfield por 1 a 0, por ser más práctico y oportuno, en el partido de ida por una de las llaves de las semifinales de la Copa Sudamericana que se jugó en el estadio José Amalfitani del equipo de Liniers.



José Sand, el goleador histórico de los 'granates', que continua aumentando su récord, con su gol marcado a los 38 minutos del primer tiempo, le dio la victoria a los 'granates' y llegó a los 134 convertidos en partidos oficiales entre internacionales y competencias nacionales.



Mientras que el arquero visitante Lautaro Morales le contuvo un penal a Cristian Tarragona, de Vélez, (26m. PT). La vuelta la jugarán el próximo miércoles en Lanús.



La otra llave de las semifinales tendrá la ida entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia, en Chile, mañana a partir de las 21,30.



En la primera mitad de la etapa inicial se observaron acciones intensas pero sin profundidad, porque ambos equipos se ajustaron demasiado a lo táctico-estratégico.



Vélez ofreció mayor posesión de la pelota con lo que logró un leve predominio en el juego ante el adversario, que ejerció presión en el medio campo y se paró para explotar los contraataques con la velocidad de Pedro De La Vega y Lautaro Acosta.



Sin embargo, ni uno ni otro llegó con peligro a la valla rival, hasta que una entrada al área visitante de Ricardo Centurión, después de dejar en el piso a Lautaro Morales, recibió un golpe del arquero que lo hizo trastabillar, lo que fue sancionado con penal por el árbitro colombiano John Ospina.



La pena máxima la ejecutó Cristian Tarragona, con un tiro rasante y a la izquierda de Morales, que en dos tiempos lo contuvo y evitó la caída de su valla.



A partir de entonces el conjunto local se mostró más incisivo como impulsado por el penal no convertido, aunque sin contar con la precisión necesaria para terminar las jugadas generadas.



Por el contrario, los del sur bonaerense se fueron animando a ensayar las réplicas y cuando aún no habían generado situaciones apremiantes para Lucas Hoyos, en una decisión mal tomada por el arquero, con una buena combinación ofensiva Lanús produjo la apertura.



De La Vega puso un pase largo entre líneas para el pique de Nicolas Orsini, que ante la equivocada salida del arquero local, envió el centro para la entrada por izquierda de José Sand, que definió con el arco a su disposición a los 38 minutos.



Sobre el final del primer tiempo, un remate de media vuelta de Tomás Belmonte, al recibir una habilitación de Guillermo Burdisso, providencialmente fue despejado de cabeza por el chileno Pablo Galdames sobre la línea del arco velezano, evitando la segunda caída, lo que hubiera sido demasiado premio para Lanús por lo desarrollado hasta ese momento.



El complementario se presentó con un Vélez más enjundioso en procura de la igualdad y con los dirigidos por Maximiliano Cuberas -a cargo del 'Grana' por la afección de Covid-19 que atraviesa el DT Luis Zubeldía- tratando de aprovechar los espacios que empezó a ceder el rival.



Dentro de este panorama, los del 'Fortín' tuvieron una situación clara ante un tiro libre ejecutado por Ricardo Alvarez, que cabeceó Centurión al borde del área chica recibiendo una buena contención de Morales a los 10 minutos.



Y cuatro minutos después el juvenil zaguero Matías Pérez debió ingresar por Burdisso, que debió salir por una molestia muscular en la pierna derecha, siendo una baja sensible para Lanús por su altura en sendas áreas y por su experiencia.



Y sobre la media hora otra carga peligrosa local por parte del ingresado Luca Orellano, fue desbaratada por Morales, que a esa altura se fue transformando en la figura del encuentro.



Y el arquero la rubricó al taparle inmediatamente un mano a mano a Tarragona, luego de que éste recibiera una espléndida habilitación de Orellano, el juvenil que con su ingreso le aportó mayor dinámica al ataque de los dirigidos por Mauricio Pellegrino.



Antes, en el otro arco se lució Hoyos al desviar al córner un tiro 'envenenado' de Orsini tras una veloz réplica visitante.



La incertidumbre y la emotividad estuvo latente hasta el instante final, porque el resultado estuvo abierto para los dos, en especial para Vélez, que definió mal dos llegadas claras y una tercera la conjuró Morales -baluarte para que Lanús sostuviera la ventaja- ante la carga del ingresado Juan Martín Lucero. La revancha en siete días en el Sur.