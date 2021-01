La herencia de Maradona: salen a la luz los tesoros del 10 en Cuba

La muerte de Diego Armando Maradona sigue dejando tela para cortar, sobre todo en el tema de la herencia que dejó el 10 y que ya está en manos de la Justicia porque son varios los bienes que entrarán en el reparto entre los hijos que reconoció en vida el ex capitán de la Selección argentina y los que esperan ser reconocidos.

Muchos de los bienes que forman parte de la herencia del astro mundial están en el exterior, y en las últimas horas salió a la luz el tesoro que dejó Diego Armando Maradona en Cuba, adonde viajaba asiduamente y donde estuvo residiendo varios meses a principios del presente siglo.

Según reveló Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, el ex apoderado de Maradona recibió un llamado particular desde la isla caribeña para ponerlo al tanto de los bienes materiales que pertenecían al ex futbolista.

En el programa Los Ángeles de la Mañana, de Canal 13, D'Alessandro reveló que el hijo de Fidel Castro fue el encargado de realizar la llamada telefónica. Entre otras cosas, se destaca la casa de La Pradera que Fidel le regaló y que ya forma parte de la herencia de Maradona, que es donde residía el 10 cuando empezó su rehabilitación a comienzos del actual milenio.

"Hay un viejito, Cañero, que cuida esa casa, por lo que le contó el hijo de Fidel a Morla, y le dice que recuerde que en el altillo de esa casa hay decenas de objetos. ‘Es para hacer un museo’, le dijo el hijo de Fidel", agregó el abogado.

Además de esa casa, "hay fotos, cartas, cartas de líderes mundiales. Las paredes están intactas como las pintaba Maradona. Maradona se levantaba una mañana y con el aerosol y ponía ‘Fidel, Te amo’. La casa está intacta y está disponible", detalló D’Alessandro.