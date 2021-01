Toby Price se quedó con la primera etapa en motos

uD83CuDFCD Bikes - Stage 1 uD83CuDFC1



After 25 riders reached the finish line. Here is the Top 3:



1. @tobyprice87 (AUS)

2. @kmbenavides (ARG)

3. @MatthiasWalkner (AUT) #Dakar2021 pic.twitter.com/DUOnI8p0yj