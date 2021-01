El francés Giroud manda en quads

Alexander Giroud y su Yamaha dominaron la primera etapa del Dakar 2021, que unió las ciudades de Jeddah y Bisha en un recorrido de 345 kilómetros de enlace y 277 de especial. Pablo Copetti (Yamaha) terminó tercero y quedó como el mejor argentino ubicado.

Luego de haberse quedado con el Prólogo, Giroud apareció en el final del especial y se llevó la victoria que lo deja en la cima de la general. El francés relegó por 2’52 a Giovanni Enrico (Yamaha) y por 4’54 a Copetti, quien terminó como la referencia albiceleste.

“Hoy en los quads hemos tenido una guerra sin cuartel, una etapa muy bonita. Ahora sí hemos entrado en materia. Al principio ha sido difícil porque abría yo, así que me he dejado atrapar. El polvo que tira un quad se ve desde lejos. Después ha sido un poco como jugar al gato y al ratón. He llegado el primero, pero aún falta por ver si habré hecho el mejor tiempo”, señaló el francés luego de terminar el tramo cronometrado.

En tanto, Nicolás Cavigliasso (Yamaha) venía en un mano a mano con Enrico, pero en los últimos kilómetros tanto él como el chileno, no pudieron contrarrestar el ritmo del francés. El de General Cabrera arribó cuatro, a 4’55 del a punta, y Manuel Andujar (Yamaha) fue quinto, a 6’03.

La segunda etapa unirá las localidades de Bisha y Wadi Ad-Dawasir en un trayecto de 228km de enlace y 457 de velocidad.