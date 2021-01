La decepción de Carlos Sainz al ver como se le escapa su cuarto Dakar

Carlos Sainz han perdido todas sus opciones de pelear por la victoria en el Rally Dakar 2021 después de ceder más de veinte minutos en la novena etapa. El madrileño tuvo un arranque de etapa accidentado, con un pinchazo en el kilómetro 98 y -antes de la referencia del kilómetro 157- un problema de frenos que lo retrasó aún más.

Las complicaciones lo dejaron a más de una hora del líder de la general y el español, tras el parcial, consideró que la novena etapa del Rally Dakar resultó para él especialmente "difícil".

"El de hoy ha sido un tramo complicado para nosotros. Uno de los frenos se aflojó, perdimos el líquido e hicimos la especial con la parte de atrás sin frenos y con poquito delante. Ha sido muy difícil", dijo el madrileño, último ganador del Rally Dakar en la categoría de coches, que 1h02m25s de su compañero en MINI, Stéphane Peterhansel.

Nasser y Carlos Sainz.

Nasser Al-Attiyah también dejó escapar valiosos minutos pero mantiene la ilusión y empujará hasta último momento. "La navegación no fue un problema, pero hemos tenido tres pinchazos y nos quedamos sin ninguna de repuesto. No podemos hacer nada con los neumáticos. El coche no tiene ningún problema, pero espero que mañana sea una día más fácil para las ruedas", dijo.