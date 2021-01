La complicación física que preocupa al líder de los quads, Manuel Andújar

Giovanni Enrico fue el vencedor de la novena etapa del Dakar, la cual se disputó en la ciudad de Neom. Manuel Andújar terminó tercero y continúa en la cima de la general de los quads. El chileno prevaleció en el camino y aventajó 1m30s al francés Alexandre Girou, mientras que el bonaerense llegó a 1m45s y se sostiene en lo más alto de la clasificación.

Al llegar a la meta, Manuel expresó que no se siente del todo cómodo teniendo en cuenta una complicación física que no le permite estar del todo concentrado: "Tengo bastantes ampollas en las manos después de esta etapa maratón pero me aguantaré el dolor para terminar bien el rally".

"La especial de hoy ha sido muy linda, sobre todo en su tramo final. El año pasado, a causa del frío, no pudimos disfrutar realmente de estos paisajes", cerró. Pablo Copetti, en tanto, continúa dentro del top cinco. El cordobés arribó a la meta, a 17:31 del vencedor y marcha cuarto en la competencia.

En la tabla de posiciones, el oriundo de Lobos marca el rumbo con 46h35:11 y tiene una luz de 19:28 sobre Giroud y de 24:15 sobre Enrico. La décima etapa del Dakar 2021 unirá las localidades de Neom y Al Ula en un trayecto de 241 km de enlace y de 342 de velocidad.