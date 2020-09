Polémica en la Lepra por la inesperada "visita" de la barra al entrenamiento

La paz de Independiente Rivadavia se vio interrumpida por un grupo de simpatizantes que quisieron presenciar el entrenamiento del plantel superior. Esta situación generó polémica y algunas versiones indican que fueron para conocer a los flamantes refuerzos, como también que lo hicieron para pedirle dinero a los futbolistas.

Marcelo Straccia, DT, y Carlos Castro, presidente de la Lepra.

Carlos Castro, presidente de la institución habló en el programa de "Ídolos y Anónimos", confirmó de la presencia de los hinchas pero dijo no saber si fueron a buscar dinero: "Es verdad que vinieron 15 hinchas, no pudieron ingresar. Venían a presentarse con los jugadores. Querían conocerlos".

"Por el momento no fui notificado de que esos hinchas hayan ido a pedir plata. Puede pasar pero la verdad que no nos interesa. No está permitido que vayan pero fueron igual. El único problema que hubo es que querían ingresar y sabían muy bien que por protocolo no era posible", expresó el dirigente.