Neymar echa más leña al fuego contra el Barcelona por la salida de Suárez

El crack brasileño Neymar forjó una gran amistad con Luis Suárez y Lionel Messi en su paso por el Barcelona y por eso también su opinión formada sobre la salida del uruguayo, quien continuará con su carrera en el Atlético de Madrid, la que expresó en un comentario en el Instagram de la Pulga.

Es que el capitán del Barça expresó todo su malestar en una publicación en la que se despidió del uruguayo y le dijo que no merecía "que te echen como lo hicieron", a lo que agregó que "a esta altura ya no me sorprende nada".

Lionel Messi está enemistado con el presidente Josep María Bartomeu y su Junta Directiva, en primer lugar por la pésima gestión que han llevado adelante, y en segundo término porque dificultaron su salida del club cuando intentó ejecutar la cláusula que le permitía irse antes de comenzar la temporada.

Unos minutos después de que Messi hiciera la publicación, acompañada de varias fotos suyas junto a Suárez y sus respectivas familias, llegó desde París el comentario del tercer integrante de la inolvidable MSN.

"Increíble como hacen las cosas", junto al emoji que se tapa la cara, comentó el crack brasileño Neymar, quien tampoco puede creer que el Barcelona se saque de encima a un goleador de la clase del charrúa.