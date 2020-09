Hace 38 años el rugby de Mendoza recibía la visita de Los Cóndores

Corría finales de 1982 cuando el rugby mendocino recibió la visita de un conjunto formado por jugadores de clubes de Buenos Aires, Los Cóndores, equipo que se juntaba al estilo Barbarians y realizaban giras por el país y el extranjero. Con camiseta blanca o a rayas, Los Cóndores generalmente disputaban dos partidos ante seleccionados o clubes.

El primer encuentro se jugó ante el seleccionado juvenil de Mendoza el sábado 30 de octubre y el segundo el domingo 31 ante la Primera de Marista, ambos encuentros se jugaron en El Challao, donde tenía en esa época sus instalaciones el club tricolor antes de mudarse a Carrodilla, su actual predio.

Un poco de historia: el fundador de Lós Cóndores, Eduardo "Nicheto" García Sáenz, dialogó con MDZ y explicó como se formó ese conjunto, cual era la finalidad además de las satisfacciones que le trajo ya que forjaban amistades en todo el país.

"El equipo nació por intermedio de la unidad del grupo humano integrado por los juveniles campeones de la entonces UAR, de los años 1979 y 1980, equipos que tuve el gran honor de ser el entrenador, y con la amalgama de la relaciones nacidas en esos años, se provocó en 1982, la creación de Los Cóndores Rugby Invitación y dónde la amistad perduró con el transcurrir de los años", recordó.

"Se jugaron 31 partidos y desde el inicio. La idea fue apoyada por varios clubes, cediendo las instalaciones en forma no onerosa para la práctica del rugby no competitivo en partidos nocturnos (con el costo que ello implicaba ) y diurnos. Al inicio, Mr. Geoffrey Windsor-Lewis, desde Oxford y Secretario del equipo de los Barbarians Football Club (fundado en 1890), me brindó asistencia en cuanto a la forma de constituir el conjunto y me recomendó como lectura fundamental, el libro "Barbarian History", cuyo autor fue Nigel Starmer-Smith.

Y cerró: "Hoy sacando este tiempo de pandemia, sería muy difícil formar este seleccionado ya que los clubes tienen mucha actividad con los torneos que disputan cada año y no estaría dispuestos a ceder a los jugadores. Antes era más amateur el deporte ovalado".

Las características de Los Cóndores:

Al equipo se accedía solamente por invitación y desde el inicio se buscó que los jugadores representaran la diversidad de todo el país y la diversidad de clubes, tanto es así que en los comienzos mostraba el conjunto 16 clubes. Había reglas no escritas, que reflejaban un camino de inclusión de un máximo de 4 jugadores por institución.

El equipo no realizaba entrenamientos y se juntaba, muchas veces, unas noches antes para comer y arreglar detalles de giras en general de corta distancia. El principal fundamento de este hecho era no interferir el rugby de sus clubes. Después de los primeros años se formó un Consejo de Elección, que ayudó con la invitación de esos jóvenes jugadores.

La camiseta: los colores de la camiseta se eligieron tratando que los clubes de un radio de acción cercana no coincidieran, es por eso que el negro y rojo a rayas horizontales fue el símbolo permanente. El pantalón fue blanco y las medias que se usaban eran las del club de cada jugador.

El desaparecido periódico de papel Mendoza, cubrió los partidos y se ven los comentarios con las fotos respectivas:

"El Challao", Mendoza, cancha Marista RC/ Sábado,30-10-82

Marista R.C. (M21) 14 - LOS CÓNDORES 4.

Los Cóndores: Capizzano, M. Del Franco, E .Laborde, A. López, M. Heredia, S. Carossio, Macri, Visca, Mentasti, P. Guisasola, Rosasco, M. Yanguela, C. Rívolo, N. Nyguyen, M. Mendy, S. Monpelat, C. Rossi, L. Orlando y J. Prat Gay.

Marista RC: R. Bertona, Amuchástegui, Puig, G. Bertona, Flóramo, Suárez Lago, S, Batistini, Sánchez, Gianella, Arenas, M. Von der Heyde, Lembo, Garcia, G. Von der Heyde y Barbera.

PT: para Marista, penal de Lembo y try de Lembo,

ST: para Marista, try de Suárez Lagos, drop de Lembo.

Los Cóndores: try de Monpelat.

"El Challao", Mendoza -cancha Marista RC /Domingo, 31-10-82

Seleccionado de Mendoza (M21) 9 - LOS CÓNDORES 29.

Los Cóndores: Germán Nougés, P.Harte, A,López, R. Dell Aqua, S. Carossio, P. Guisasola,Visca, M. Del Franco, Rosasco, F. Spitaleri, L. Fernández Ursini, M. Mendy, M. Garazioli, C. Rossi, M. Ymaz y J. Prat Gay.

Combinado de Mendoza: Treglia, Del Campo, Cippitelli, Pontino, G. Von der Heyde, Yanelli, Andía, Videla, Battistini, Ferrin, Gel, Racca, Flóramo, Domínguez, Sabez, Bertiona Pérez, Lucero, y Robello.

Entrenador de Mendoza: Pedro García.

PT: try de Harte, try de Rossi, 2 penales de Fernández Ursini.

Combinado de Mendoza, penal de Videla.

Resultado parcial: Combinado de Mendoza 3 - Los Cóndores 14.

ST: penal de Fernández Ursini, try de Ymaz conv. por Fernández Ursini y try de Harte conv. por Fernandez Ursini.

Combinado de Mendoza: try de Guillermo Von der Heyde conv por Videla.

El popular Nicheto además fue entrenador de este conjunto y supo entrenar a los distintos seleccionados de Buenos Aires, Los Pumitas y fue colaborador de Michingo O'Reilly en Los Pumas.