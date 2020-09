Terminante: Conmebol respaldó la postura de Boca y le contestó a Libertad

Luego del fuerte comunicado emitido anoche por Libertad de Paraguay, en contra de la determinación sobre que Boca podrá viajar con aquellos jugadores que dieron positivo en el último testeo, Conmebol emitió un comunicado aclarando la situación y respaldando al Xeneize.

"La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Center for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales SON CONSIDERADOS RECUPERADOS Y YA NO CONTAGIAN", explica el organismo que nuclea al fútbol en la región.

Y, en la misma línea, continúa: "Estos documentos declaran taxativamente que las resoluciones y normativas de las autoridades de cada país TIENEN PREVALENCIA sobre cualquier disposición de la CONMEBOL. Permitir o no el ingreso de personas a su territorio es obviamente una prerrogativa de cada gobierno, así como las exigencias requeridas para ello".

De esta manera, la postura de Boca queda avalada y podrá viajar a Asunción con los futbolistas que cumplan con el protocolo sanitario vigente. Libertad, de igual manera, jugará bajo protesta por lo que esta situación no terminará dentro de la cancha.