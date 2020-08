Lionel Messi cambia de plan para terminar su relación con el Barcelona

El astro argentino Lionel Messi gestiona mediante sus representantes una reunión con el presidente del club, Josep María Bartomeu, para conseguir una salida pacífica del club, después del burofax (carta documento) enviado el pasado martes para romper su contrato actual.



El máximo goleador histórico "blaugrana" decidió ponerle fin a su relación de 20 años con la institución pero "no quiere que el conflicto se enquiste ni se convierta en una batalla contra Bartomeu", afirma El Periódico de Cataluña.



Ese matutino adelantó que el argentino "ha pedido a sus agentes que activen una reunión con los responsables del Barcelona para hallar una salida que deje las menores heridas posibles", una información también corroborada por el diario deportivo catalán Sport.



A la espera de una respuesta por parte de la directiva, de momento el contacto entre las partes se redujo al campo de la formalidad legal, ya que el FC Barcelona le contestó por la misma vía, el burofax, la intención de que cumpla con su contrato vigente hasta junio de 2021.



Un día clave para el devenir de este conflicto será este domingo cuando el astro decida presentarse o no a las pruebas PCR que están agendadas para todo el plantel antes del reinicio de los entrenamientos con vistas al comienzo de la nueva temporada.



El argentino, pese a su intención indeclinable de marchar del club, tiene previsto acudir para no agregar tensión en el vínculo con la Junta Directiva.