Mascherano, sus "no" a Francescoli y una disculpa tardía a los hinchas de River

La vuelta de Javier Mascherano al fútbol argentino sorprendió a muchos. Es que el ex capitán de la Selección Argentina eligió regresar para vestir la camiseta de Estudiantes y no la del club que lo formó, River Plate. Este martes, en diálogo con el canal TNT Sports, habló de todo. Reconoció que pudo volver al Millonario y recordó un episodio que produjo un quiebre con los hinchas.

"A River tuve la oportunidad de volver dos veces estando en Barcelona, hablé con Enzo (Francescoli) y creí que no era el momento. No hay que buscarle tantas vueltas. En su momento, cuando River me vino a buscar, yo sentía que todavía estaba para seguir jugando en un nivel alto en Europa en un club como Barcelona. En ese momento le dije que no", explicó.

Y siguió: "Después está claro que los momentos míos no son los de River y los de River no son los míos. Yo estoy agradecido de por vida, a mí no me debe absolutamente nada; si hay alguien que debería estar en deuda, soy yo. Nada más. Lo sigo, me encanta que le vaya bien. Disfruté muchísimo de todos estos años con Gallardo a la cabeza".

Sin embargo, su relación con los hinchas de la banda se rompió tras un episodio ocurrido en el Mundial de Clubes y del que hoy se arrepiente: "Está claro que hubo una situación en 2015 que yo me equivoqué en no saludar a la gente de River en Japón. Entiendo que muchos estén enojados, lamentablemente no se puede volver atrás. Ya está, no hay mucha más vuelta que darle".