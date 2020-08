¿Por qué Ameal no quiere jugar contra River?: su curiosa explicación

Dejó de ser un secreto a voces y Jorge Amor Ameal es el primer dirigente importante del fútbol argentino en reconocer que no quiere disputar una fecha de clásicos en el torneo que se avecina. El mandatario negó que sea por cierto "temor" de enfrentarse a River, que se impuso en varios mano a mano contra el Xeneize en los últimos años y explicó su postura.

"No queremos jugar la jornada de los clásicos. Si se da, que sea por mérito deportivo. Hay que protegerlo (al superclásico), no se pueden jugar cinco al año, tiene que ser algo especial, por logro deportivo", dijo en De una con Niembro. Y agregó: "No tenemos problema en jugar. Al contrario. Si me decís que se puede llegar a jugar cinco... Ahora, si te toca cruzarte, ¿cómo no vas a jugar?".

Ameal también habló de la relación con la dirigencia de Independiente, después de que Boca trató de incorporar al delantero Silvio Romero. "En ningún momento Boca se quiso aprovechar de Independiente, tenemos una buena relación con ese club. Si nosotros hubiéramos querido al jugador, depositábamos la plata y lo traíamos. Y no lo hicimos", confesó.

Pergolini, Ameal y Russo.

También tuvo elogios para con el entrenador Miguel Russo y el vicepresidente primero Mario Pergolini. "Russo es un fenómeno, está todo el día trabajando, lo quiero mucho. Y Mario (Pergolini) es un adelantado, tiene un pensamiento evolucionado de todo esto. Está en la búsqueda de un fútbol argentino organizado, con fechas y horarios, que hoy parece imposible", destacó el presidente del club de la Ribera.