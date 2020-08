Nick Kyrgios se bajó del US Open y liquidó a Novak Djokovic

Nick Kyrgios, con su particular estilo, anunció que no jugará el US Open que comenzará el 31 de este mes. El tenista australiano lo informó mediante un video que circula en las redes sociales donde, sin nombrarlos, critica duramente a Novak Djokovic y Alex Zverev, tenistas que estuvieron en el ojo de la tormenta tras Adria Tour.

"Querido Tenis, respiremos todos y recordemos lo que es importante, que es la salud y la seguridad de la comunidad. Podemos reconstruir nuestro deporte y la economía, pero nunca recuperaremos las vidas perdidas. No tengo ningún problema con que la USTA organice el US Open y si los jugadores quieren ir, es cosa de ellos en tanto todos actúen de manera apropiada y con seguridad", arranca diciendo.

Y sigue: "Nadie más que yo quiere que las personas conserven sus empleos. Hablo del tipo que trabaja en el restaurante, la gente de limpieza, los que atienden los guardarropas. Esa es la gente que más necesita recuperar sus trabajos y hay que ser justos con ellos".

"Pero ustedes, los tenistas, tienen que actuar por los intereses mutuos y trabajar en conjunto. No pueden estar bailando sobre mesas, tomando el dinero por toda Europa o tratar de hacer dinero rápido siendo anfitriones de la próxima exhibición. Eso es muy egoísta. De esto se trata el virus, no le importa tu número en el ranking o cuánto dinero tienes. Actúen de manera responsable", recriminó en clara alusión al certamen que organizó Nole y que terminó con múltiples contagios.



Para finalizar, explicó los motivos de su ausencia: "Me duele en el pecho no competir en uno de los estadios más importantes del deporte, el Arthur Ashe. Pero hago esto por mi gente, mis Aussies, por los cientos y miles de estadounidenses que han perdido sus vidas. Por todos ustedes”.