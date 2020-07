Insólito: fue gloria de River y dice sentirse al nivel de Messi y Maradona

Noberto Alonso, emblema del River multicampeón en las décadas de 1970 y 1980, no dudó al ser consultado sobre si sentía que estuvo al nivel de Diego Armando Maradona y Lionel Messi como futbolista.

"¡Sí!", contestó ante la consulta de Olé. Y agregó: "Lo que lamentablemente me frenó un poco fue el tiempo que estuve en la Selección​. Porque si no me lesionaba y esas cosas, estaba para ser el número 1, y no por la camiseta (usó esa dorsal en el Mundial de 1978) sino como jugador".

Además, el Beto aseguró que otros referentes lo elogiaban cuando lo veían jugar: "Voy a decir algo que me contaban los maestros como Pedernera, los Delem, Didí que me sacó de la Sexta.... Ellos decían 'este jugador podía jugar en todos los tiempos'. Con eso te digo todo... Yo estoy satisfecho por haber jugado en la mejor institución del mundo. Porque River es mi casa, es algo mío. Entro a River y conozco todos los pasillos. Muchas cosas cambiaron en el club, en las instalaciones y demás, pero lo que no cambia es que sigue siendo el equipo ganador que fue siempre..."

Por otra parte, recordó sus días junto a Maradona en la Selección: "Mi juego era otra clase de juego. ¡Qué se yo...! Ibrahimovic, los holandeses como Kluivert​, hubo buenos jugadores y equipos, pero te digo la verdad. Yo jugué con Diego en las prácticas del 78, antes de que lo dejaran afuera equivocadamente del Mundial porque éramos como 25 y tenían que elegir 22. Y con Diego me divertía mucho, mucho... El técnico tenía que suspender las prácticas porque les dábamos cada baile a los titulares..."

Alonso también reveló que el secreto de su nivel era el potrero donde se crió. "Lo vengo diciendo hace 25 años. Los potreros son los que te dan eso. Jugábamos ocho horas, estábamos en la calle, siempre con la pelota... Yo me hice hombre jugando por plata en Los Polvorines contra los grandes. Y no me cagaba, al contrario: me agrandaba. Todo ese carácter te lo va formando la calle. Esas cosas te van dando vivencias para después poder demostrarlas dentro de la cancha. Y eso ahora se perdió", dijo.

Por último, elogió al equipo de Marcelo Gallardo, multicampeón en los últimos años: "Disfruto lo que veo hoy, sí. Es un equipo al que Gallardo tiene muy bien aceitado en el vestuario. Los jugadores entienden lo que quiere el técnico y eso es importante. Y lo que me gusta, lo que me gusta mucho, es que River​ los haya eliminado... Vos siempre te querés enfrentar al rival eterno y en estos últimos años siempre ganó River".