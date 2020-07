Explosiva carta de Gastón Silva contra la dirigencia de Independiente

La complicada situación entre Gastón Silva e Independiente parece no cambiar luego de que el jugador se declare libre ante la falta de pago del club

La institución de Avellaneda mantiene una deuda de ocho meses con el jugador uruguayo y por eso Silva decidió declararse en libertad de acción. Sin embargo, este conflicto parece no tener fin y ahora el futbolista lanzó un duro comunicado: "Independiente me demanda por 8 millones de dólares: de la negación de la realidad a la extorsión" en el que arremete fuerte contra la dirigencia.

COMUNICADO: de la negación de la REALIDAD a la EXTORSION pic.twitter.com/QD61IehSzZ — Gaston Silva (@gastonsilva1994) July 27, 2020

"Durante más de medio año de trabajo no he cobrado en debida forma mi remuneración laboral" explica Silva además de agregar que "lamento mucho si mi decisión ha generado malestar en los hinchas y simpatizantes de una gran institución como lo es el Club Atlético Independiente".

En un momento de la carta, el futbolista explica que ante su reclamo al club antes de que la AFA lo declarara libre, "responden que el tema conmigo es personal, una cuestión de orgullo, que no les importa arreglar porque el juicio lo va a pagar el próximo".

Finalmente, en otro de los pasajes, Silva aclara que "si eso me impide continuar mi carrera hasta que FIFA me dé la razón, entonces esperaré. No me parece justo regalar mi trabajo ni el dinero de mi familia en el marco de una extorsión".