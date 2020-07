Escándalo: una figura del Barcelona volvió a su país y avisó que no jugará la Champions

En pleno descanso tras la finalización de La Liga, Arthur Melo decidió unilateralmente ponerle fin a su etapa en Barcelona y les comunicó a los directivos que no volverá a ponerse la camiseta culé, ni se realizará los testeos de coronavirus programados para todo el plantel.

"Arthur Melo ha comunicado al Barça que está de vacaciones en Brasil y que no tiene intención de regresar para jugar la Champions ni para entrenar. El club recordó que no tiene permiso para quedarse en su país y le ha comunicado que, si no viene, le abrirá expediente disciplinario", explica el sitio Mundo Deportivo.

El volante de la selección de Brasil está dolido por cómo se lo ha tratado y muy especialmente por parte de Quique Setién desde que se decidió su salida, el goiano no ha contado para el técnico cántabro. Vale recordar que el ex Gremio está vendido a la Juventus, que a su vez transferirá a Miralem Pjanic al elenco culé.

La ausencia de Arthur representa un problema táctico importante para el Barcelona pensando en duelo con Napoli ya que Setién sólo dispondría de De Jong y Sergi Roberto, ya que Arturo Vidal y Sergio Busquets están suspendidos. Aunque parecía poco probable que el DT fuera a apostar por él en ese partido, no tenerlo en el banquillo para una emergencia es un dolor de cabeza.