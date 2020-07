Dolor por la muerte de un histórico integrante de la Generación Dorada

View this post on Instagram

u202aHoy es un du00eda muy triste para todos nosotros. Nos deju00f3 una gran persona, Roberto Vartanian, utilero histu00f3rico de la Selecciu00f3nu202c u202aCondolencias para toda la familiau202c u202au00a1Hasta siempre Turco, te vamos a extrau00f1ar mucho!u202c