Fuerte cruce: "Nueva Zelanda como potencia del rugby es un mito"

El presidente de la franquicia australiana Waratahs, Roger Davis, cree que fue una pérdida de tiempo hablar con los neozelandeses sobre el torneo que reemplazará al Super Rugby en 2021 y cree que Nueva Zelanda antes de establecer las reglas del nuevo certamen debe recordar "que ya no es campeón mundial"



"Nueva Zelanda como potencia del rugby es un mito, ya no son campeones del mundo, además hay que mirar sus últimos partidos", dijo Davis criticando la manera en que los neozelandeses quieren armar el nuevo torneo.

Nueva Zelanda tiene previsto reemplazar el Super Rugby por el Trans-Tasman en donde competirían los cinco franquicias neozelandesas, una de islas del Pacífico y cuatro de Australia, dejando afuera una de esa nación oceánica.



Según el Sydney Morning Herald, Roger Davis, la reunión del pasado lunes entre Mark Robinson (presidente de la unión neozelandesa, NZR) y la Rob Clarke (titular de la Unión australiana, ARU) no sirvió para nada.



"Esa charla fue una pérdida de tiempo, con Nueva Zelanda dictando los términos, dejando muy claro que no quiere cinco equipos australianos en la competencia, fue una expresión de insolencia" aseguró Davis



La tirantez existente ente Australia y Nueva Zelanda podría servirle a Argentina, que no fue tomada en cuenta por Nueva Zelanda para el nuevo torneo, al igual que los sudafricanos, si Jaguares es invitado a un potencial torneo organizado por los australianos.



Por último Davis marcó diferencias sobre la realidad de las franquicias "Brumbies (Australia) estaba segundo en SR 2020 cuando se cancelo por la pandemia de covid-19 y Chiefs (Nueva Zelanda) no habían ganado ningún partido, tal vez deberían jugar sólo cuatro equipo de Nueva Zelanda en el próximo torneo".