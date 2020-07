Bronca en vivo: momento incómodo durante el programa del Pollo Vignolo

Sebastián Vignolo conduce 90 Minutos de Fútbol, por Fox Sports, uno de los programas futboleros más vistos de la televisión argentina, y este lunes vivió un momento más que incómodo durante la emisión en vivo del mismo, al que tanto el conductor como sus compañeros lo hacen por videollamada desde sus hogares debido a la cuarentena por la pandemia.

Todo empezó cuando Oscar Ruggeri lanzó, en vivo, que "hay uno que está mandando mensajes, ¿está enojado?", a lo que Federico Bulos respondió rápidamente que esas cosas "no se ventilan". En tono de broma, el Pollo Vignolo explicó que "hay quilombo en el WhatsApp de 90 Minutos".

Luego, Marcelo Sottile se hizo cargo de la situación y explicó lo que estaba pasando. "Cuando me enojo, no elijo las caras, por eso mandé mensaje al grupo. Lo digo de frente. Después lo arreglamos". Y siguió: "El primer mensaje se lo mandé a Eugenio, productor ejecutivo del programa. No está todo bien. Después, lo mandé al grupo donde están todos ustedes. Hablamos de no pisarnos, de ser ordenados por la videollamada". "De bueno a gil, hay dos centímetros. Y gil, no soy", remató el Cholo.

¿BOCA VA POR LEANDRO FERNÁNDEZ?#90MinutosFOX - El delantero habría surgido como una posibilidad para reforzar el ataque del equipo de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/D8dFfrRWpK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 20, 2020

Pero las cosas no quedaron ahí. Mientras se hablaba de la posible transferencia de Leandro Fernández, ex delantero de Godoy Cruz, y el defensor Juan Foyth, del Tottenham, a Boca, Sottile dijo que respetaba la información de sus colegas, pero que para él ese pase no se iba a dar. "Pero no respetes la información de nadie, dejate de joder Cholo", le dijo Ruggeri. Y el Cholo explotó.

"Che loco, ¿porque no me sacan del aire? Vayamos a la pausa, sáquenme del aire y listo. Ya me hinché. No se puede hablar en serio. Uno dice que respeta la información, porque para mí Foyth no es. Enséñenme, porque después de 25 años no aprendí nada. Enséñenme como tengo que hablar". Allí se hizo un silencio.

A pesar de la amenaza, Sottile no se fue, pero no participó más. "Sigan ustedes. Yo escucho el programa. Soy de gráfica, hay algunas cosas que no sé. Sigan para otro lado porque voy a hacer macanas, la voy a chocar", cerró.