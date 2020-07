Los dos equipos de la Fórmula 1 que le abren sus puertas a Sebastian Vettel

Luego de unmal arranque de temporada, Sebastian Vettel busca y analiza opciones pensando en el próximo año teniendo en cuenta que no continuará en Ferrari. El alemán sonó para acompañar a Lewis Hamilton en Mercedes, Red Bull expresó que le gustaría volver a tenerlo pero tras el Gran Premio de Estiria aparecieron dos equipos que le abrieron las puertas.

Una de ellas es Racing Point, equipo que estuvo en boca de todos por el reclamo formar realizado por Renault en su contra ya que su bólido, para muchas, es una copia fiel del Mercedes que conquistó el certamen 2019. El periódico alemán Bild, informó que Vettel podría reemplazar a Sergio Pérez, cuyo contrato incluye una cláusula de liberación que debe activarse antes del 31 de julio.

En el 2021, se denominará Aston Martin tras la compra por parte del fabricante inglés de la mayor parte del accionariado y tendrá motores Mercedes, compañía que ve con buenos ojos que un piloto de ese país maneje un auto "satélite".

Sergio Pérez, Racing Point, junto a Kevin Magnussen y Romain Grosjean, de Haas. Ninguno tiene su puesto asegurado para el 2021.

Haas, en tanto, es el otro equipo interesado. Guenther Steiner, director de Haas F1 Team, expresó: "Si quiere hacer algo con nosotros, es bienvenido", aunque dejó en claro que no quizá no quiera asumir el desafío de estar en un equipo "pequeño". El equipo norteamericano aún no ha confirmado su plantel de pilotos y esperan una respuesta o guiño del cuatro veces campeón.