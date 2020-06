La "Gata" Fernández, el primer argentino en retirarse por culpa del coronavirus

View this post on Instagram

Los suenu0303os estau0301n para cumplirlos, u00bfo no, viejo?u2063 u2063 Momento #1 - u200bDebut vs Olimpo, 23-11-2002u2063 u2063 Fue un momento uu0301nico, significou0301 todo para miu0301. Era cumplir el suenu0303o a mi viejo que lo habiu0301a perdido cuando teniu0301a diez anu0303os, con todo lo que significa para un nene vivir esa situaciou0301n.u2063 u2063 Mi papau0301 era hincha de River y poder debutar en este club, desde lo emocional, es uno de los recuerdos mau0301s maravillosos que tengo. Y estoy seguro que eu0301l, desde el lugar en donde esteu0301, debiou0301 sentir un tremendo orgullo.u2063 u2063 Pero tambieu0301n fue muy importante por mi familia. Llegar a primera y mantenerme me iba a permitir darle una vida y una contenciou0301n a mi mamau0301 y a mi hermana de la misma forma que ellas me contuvieron desde el momento en el que se fue mi viejo.u2063 u2063 Y ademau0301s era pensar y decir u2018loco, estoy debutando en River, un gigante, el suenu0303o de muchiu0301simos chicosu2019. La verdad es que fue algo hermoso.u2063 u2063 u2063 #Mis10Momentos #GataFernau0301ndez #gastonfernandez