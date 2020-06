"Podría haber sido como Messi y Cristiano, pero no tuve ganas"

El ex futbolista neerlandés Wesley Sneijder, figura del Inter de Italia y campeón de la Champions League de la mano de José Mourinho, declaró hoy que por su talento pudo haber sido como el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, pero no quiso hacer el esfuerzo.

"Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tuve ganas. Tal vez tomé copas de vino en la cena. Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios", manifestó Sneijder en una charla con el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

"Yo preferí disfrutar de la vida y no me arrepiento. Está bien para mí porque, aun así, mi carrera fue increíble", expresó el neerlandés de 35 años.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Sneijder condujo a Holanda hasta la final, que perdió contra España, ganó el Balón de Plata y la Bota de Bronce, aunque fue el gran olvidado en la gala del Balón de Oro.

El ex mediocampista logró la Liga de España en 2008 jugando para Real Madrid y fue pieza fundamental del Inter de Mourinho que ganó el triplete en 2010.

Sneijder aseguró que el futbolista que más admiró fue el español Guti, ex mediocampista del Real Madrid. "Fue fantástico. Un verdadero crack. Cuando éramos compañeros no me habló durante unos meses, porque en el Real Madrid le saqué el puesto. Luego comenzamos a jugar juntos y supe que era un fenómeno: lo mejor de ese equipo".