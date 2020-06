La multimillonaria cifra con la que los All Blacks buscan paliar la crisis por el coronavirus

Todos los deportes vieron afectadas sus economías por la pandemia que frenó el mundo. Es habitual conocer detalles de lo que ocurre en el fútbol pero la realidad de las potencias del rugby es similar. La Unión de Rugby de Nueva Zelanda (NZR) anunció recientemente que espera una caída de 120 millones de dólares en sus ingresos pero revelaron cuál es el plan a seguir para recuperar lo perdido.

La NZR pretende que su emblemática camiseta negra pase a tener a partir de 2022 un único patrocinador y que el mismo les entregue 300 millones de dólares. El acuerdo vigente tiene un valor de 120 millones en cinco años, pero la Unión fijó el precio de un acuerdo por el mismo período para un nuevo inversor, que supera los ingresos totales de todos los patrocinios de 2016 a 2019.

La AIG es el principal patrocinador de los All Blacks desde 2012, cuando su nombre comenzó a aparecer en la camiseta del equipo, pero anunció en enero pasado que terminaría su patrocinio en 2021. La NZR anunció recientemente una pérdida de 7.500.000 dólares para 2019 y se espera un significativo en los ingresos en 2020, debido a la pandemia de coronavirus.

La empresa o compañía que acepte pagar ese monto tendrá derecho a mostrar su logo y su nombre en las camisetas de todos los combinados de la NZR. Además de los All Blacks, será sponsor de Black Ferns, el seleccionado femenino del país oceánico; el Seven, los Māori All Blacks, un equipo secundario integrado por jugadores del pueblo maorí; y el equipo sub 20.