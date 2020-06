La genial apuesta de Agüero a cambio de un '99' en el FIFA

Sergio Agüero se convirtió en uno de los jugadores que más provechó el confinamiento con los videojuegos. El delantero del Manchester City le lanzó un reto a EA Sports.

El jugador argentino realizó un 'streaming' con el popular youtuber El Rubius y ahí admitió que le gustaría tener mayor valoración en el juego del FIFA, la máxima puntuación posible.

"No me dieron el 99. Nosotros no pagamos para tener más, ya cobran una fortuna gracias a nosotros. Yo no digo nada, pero a veces es raro", aseguró el delantero del Manchester City.

"Conduciría un Renault 12 a cambio de un 99 en el FIFA", explicó un Kun Agüero que admitió que aprendió a conducir con "un escarabajo pelado y roto" y que su primer coche fue "un astra tuneado".