Borracheras, agresiones y amenazas: ¿Sebastián Villa puede ir preso?

La causa contra el delantero colombiano de Boca Juniors, Sebastián Villa, por violencia de género contra su ex novia, Daniela Cortés, continúa avanzando y hoy la joven dio más detalles de los episodios que sufrió cuando vivía con el futbolista. Además su abogado, Fernando Burlando, aseguró que podría ir preso.

En diálogo con el programa televisivo Los Ángeles de la Mañana, Daniela Cortés contó que "en la cuarentena estaba tomando mucho alcohol. No tenía problemas cuando llegó, era muy profesional. Tenía problemas con el alcohol cuando le daban descanso y tomaba después de los partidos. Se emborrachaba y con el alcohol se ponía más agresivo".

Por otra parte, tras recordar que el atacante Xeneize la amenazó con enviarle sicarios a su familia, Cortés dijo que las amistades de Villa en su país no eran las mejores: "Él tiene amistades que no son muy buenas. Mantiene un círculo en Medellín y tiene contacto con sicarios. Sabía que tenía amistades de ese tipo y yo le decía que eso no estaba bien pero nunca hacía caso".

Lueg, para explicar cómo avanza la causa, el abogado defensor de la joven colombiana, Fernando Burlando, espera que la denuncia tenga un resultado favorable para su defendida y aseguró que hay posibilidades concretas de que el futbolista vaya preso. "Es un delito muy grave el de coacción, ni siquiera es excarcelable. Creo que tranquilamente están dadas las circunstancias para que vaya preso", explicó.

Además, agregó que "tuvimos la suerte de tener mecanismos de acción muy rápidos a través del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni se preocupó y se ocupó de la situación. Además, nos tocó una gran fiscal que no se detuvo un solo minuto y se ordenaron medidas que garantizan la seguridad de Daniela para que esté más tranquila".

FInalmente, Burlando cree que Boca como asociación civil y empleadora del futbolista debería haber tomado una medida ejemplificadora con esta situación en lugar de mantenerse al margen hasta que se expida la Justicia. "No hemos tenido contactos con el club. En algún momento comentaron que no había protocolo para encarar este tipo de situaciones, algo que me pareció una pelotudez importante. En Europa tienen otro criterio, tal vez tengan razón ellos".