El violento método del Manchester United para perfeccionar a Cristiano

No cabe duda de que Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo; sin embargo, no siempre se le conoció de tal manera. En su crianza profesional, el jugador portugués tuvo que pasar por duras pruebas físicas para llegar perfeccionarse.

Esta vez Darren Fletcher, ex compañero de CR7 en Manchester United, reveló qué método utilizaba Alex Ferguson, director técnico de esa época, para que el joven portugués pudiera mejorar su modo de juego.

Ocurrió en el 2003, cuando Ronaldo recién se incorporaba al equipo y Ferguson junto a su asistente, Walter Smith, notaron el gran talento que tenía. Sin embargo, no les gustaba que el jugador sea egoísta con la pelota y no se asocie con el resto del equipo.

Una vez cerca del área, esperaba continuar o que le comentan falta para así cobrarla y generar una anotación. Por esto, Ferguson y su cuerpo técnico tomaron la decisión de no cobrar ninguna falta en los entrenamientos.

"En sus primeros años pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones. Le tuvieron que decir algunas verdades en la cara, pero lo aceptó bien. Tiene una gran personalidad", contó Darren Fletcher a Lockdown Tactics.

Respecto a la medida tomada por Ferguson, Fletcher agregó: "Yo sabía que era por Ronaldo. Cristiano tenía moretones de las patadas que le daban. Durante dos semanas se volvió loco y decía '¿Quién es este escocés? ¿Qué es esto?'", en referencia al entrenador.

Sin embargo, la dura medida obtuvo resultados. "Es impresionante lo rápido que Crisitano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar y que no tenía sentido quedarse con el balón. Así empezó a meter más goles y llegar más a posiciones de gol. Me acuerdo de él enojado, aceptando lo que había y jugaba a uno o dos toques, corriendo más sin balón", afirmó Fletcher.

En su paso por Manchester United, Cristiano Ronaldo, actual delantero de Juventus, obtuvo tres Premier League, una Copa FA, dos Copa de Liga, dos Supercopa de Inglaterra, una Champions League y un Mundial de Clubes, además de ganar uno de sus Balones de Oro.