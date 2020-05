"Tengo miedo de que Gastón Silva vuelva a Independiente"

La representante del defensor uruguayo de Independiente, Gastón Silva, Patricia Perdomo, advirtió hoy que siente "miedo de que vuelva al club" en medio de la tensa situación que existe entre los profesionales y la dirigencia por haberes impagos.



"Es grave lo que está sucediendo. Hay que tomar conciencia. No hubo un solo jugador que haya atacado a la comisión directiva ni a la institución. Y en las últimas 48 horas escuché decir muchas barbaridades hacia el plantel. Como representante tengo miedo de que mi jugador vuelva al club", señaló Perdomo, que también es la madre de Silva.



Perdomo le indicó al programa partidario Rojos de Pasión que a su hijo "le deben desde noviembre a la fecha, incluyendo sueldo y prima. Los jugadores jamás pidieron libertad de acción. Ellos pidieron que se les pague el contrato como a cualquier otro trabajador".

Frente a la determinación del lunes último adoptada por 12 jugadores de enviar cartas documento al club, aseguró que como representante no recibió "ningún llamado de la comisión directiva de Independiente para saber cómo van a proceder para el pago".



Perdomo, que se mostró muy molesta con la cúpula dirigencial, expuso que "los jugadores para llegar a la instancia de las cartas documento pasaron por muchas reuniones con los dirigentes, donde les prometieron muchas veces que se les iba a cumplir, pero nunca lo hicieron. Les tomaron el pelo".





En relación con el vínculo de Silva con la institución, comentó que "tiene contrato hasta junio de 2021 y si se soluciona el inconveniente de la deuda, se podrá negociar", porque el zaguero izquierdo "está muy cómodo y quiere mucho a Independiente".



"Pero no creo que me llamen para una renovación de contrato cuando no lo hicieron para arreglar lo de los salarios anteriores", adujo en el cierre la madre y representante de Gastón Silva.



Y dentro de este marco de desasosiego económico, esta noche llegó a Independiente otro reclamo, en este caso de River Plate por el pago de la transferencia de Alexander Barboza.



El zaguero central ex Defensa y Justicia llegó a Independiente a mediados del año pasado por un monto global de 3.000.000 de dólares limpios para el club de Núñez, que se acordó abonarlo en cuatro cuotas de 750.000, de las que el club de Avellaneda pagó tres, pero la cuarta, que vencía el 31 de marzo, todavía no se hizo efectiva.