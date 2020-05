Las claves de la defensa de Sebastián Villa ante la denuncia de su ex

El futbolista colombiano Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, ratificará y ampliará esta tarde ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría su denuncia por "extorsión y amenazas" contra su ex pareja Daniela Cortés, luego de diera inicio a una causa penal por violencia de género en la que el jugador será indagado el próximo miércoles.



El abogado del futbolista, Martín Apolo, dijo hoy a Télam que cuentan "con muchos elementos como para ratificar y ampliar" la denuncia por extorsión presentada por Villa horas después de que Cortés, de 25 años y también colombiana, lo denunciara el 28 de abril pasado por "agresiones físicas y psicológicas".



Un día antes, el lunes 27, la joven había publicado en las redes sociales fotos con heridas en su rostro y marcas en sus brazos, piernas y cabeza, con fuertes acusaciones contra su ex pareja.



Villa no se presentó el 30 de abril -como había sido convocado- a ratificar la denuncia contra su ex pareja, tras afirmar en un video publicado en su cuenta de Instagram que Cortés le pedía "150 mil dólares" para separarse y retornar a Colombia.



El futbolista fue citado nuevamente para esta tarde para, en una audiencia virtual ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI de Esteban Echeverría, con el fin de que ratique su denuncia.



En tanto, el futbolista del seleccionado colombiano fue citado a declaración indagatoria para el 13 de mayo, en el marco de la causa en la que se lo investiga por violencia de género.



Ese día Villa deberá responder por los cargos formulados en su contra por su ex pareja, representada en la causa por el abogado Fernando Burlando.



En su denuncia penal, la ex pareja de Villa habló de "golpes reiterados, amenazas y extorsión" contra ella, su hija de 6 años y sus padres -quienes viven en la ciudad colombiana de Medellín- y el intento de echarla de la vivienda que compartían ambos en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning.



Villa salió a responder las acusaciones en su contra el sábado pasado, a través de las redes sociales, cuando afirmó que rechaza "la violencia" y que "nunca" había golpeado a su ex pareja.



El domingo, Cortés dijo -en una entrevista realizada por Crónica TV- que "por culpa de los golpes" del jugador ella perdió un embarazo, acusación que podría ratificar ante la Justicia, si así lo desea, ya que no consta en su declaración del jueves 30 de abril.



Cabe recordar que el juez de la causa, Horacio Hryb, después de la declaración ante la justicia de Daniela Cortés, dispuso -a pedido de la fiscal Pérez- la prohibición de salir del país por 30 días para el jugador boquense.