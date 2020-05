El Kun Agüero correrá el Gran Premio Virtual de España

Hola España! uD83CuDDEAuD83CuDDF8



We’re heading to the fiery @Circuitcat_eng for our latest F1® 2020 hot lap!



Ride on-board with @Carlossainz55’s @McLarenF1 as we take a lap of this classic high-speed track ahead of this weekend's #VirtualGP



Get ALL the details: https://t.co/h5B2fxVwyi pic.twitter.com/C3rI63Qchz