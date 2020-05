El método que creó Marcelo Gallardo y ya es un éxito

Desde la llegada de Marcelo Gallardo, River retomó la ideología de los 90', cuando la mayoría de los futbolistas del plantel eran surgidos de las divisiones inferiores, y no tenía como primera opción contratar, con o sin dinero en las arcas.

Este método, va dando sus frutos y una muestra de ello es el presente de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Exequiel Palacios, tres jóvenes valores surgidos de la cantera. A ellos se les puede sumar Julián Álvarez, Cristian Ferreyra y Santiago Sosa, que de a poco se van ganando un lugar.

Gustavo Grossi, coordinador de las divisiones inferiores del club, fue quien reveló el proceso a la radio la Red: "El objetivo no es contratar por contratar, es darle lugar a los juveniles. Y si ahí vemos que el juvenil no está preparado, se habla con Francescoli (mánager) que es quien empieza a evaluar el jugador a contratar".

"La idea de juego de las inferiores siempre la baja Gallardo. Siempre manteniendo la fisonomía y la cultura de River. La historia marca que jugamos con enganche, con cuatro defensores y dos delanteros. En River no construimos wines. No va con nuestra línea de juego", explicó.

#CumpleañosMillonario uD83CuDF82uD83DuDC19



? Debut con gol en un Superclásico (1975)

uD83DuDD25 84 goles

uD83CuDFC6 5 títulos



Leopoldo Jacinto Luque, un campeón del mundo que nos regaló goles inolvidables uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/EQ9ND74yE7 — River Plate (@RiverPlate) May 3, 2020

Y cerró: "El sello de Gallardo es el ADN de River, más carácter ganador y correr. Acá, el que no corre no juega", y se diferenció de su eterno rival: "Boca tiene una forma de gestionar en inferiores, muy diferente a River. Nosotros queremos darle prioridad a las inferiores, Boca no fue por ese camino".