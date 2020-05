Crespo e Higuaín, entre los goleadores "fracasados" de la Premier

Los delanteros argentinos Hernán Crespo y Gonzalo Higuaín, ambos ex Chelsea, integran el listado de los 10 goleadores que fracasaron en la Premier League, según la opinión de un periódico londinense.



El diario The Sun tituló la nota con un duro "Delanteros superestrellas que fracasaron en la Premier League" y en el listado figuran además goleadores del nivel del uruguayo Diego Folán y el colombiano Radamel Falcao (ambos ex Manchester United), quienes también actuaron en Argentina.



The Sun dice sobre Crespo (ex River), quien jugó en Chelsea entre 2003-2008: "Supo ser el jugador más caro en la historia del fútbol, ​​pero luchó por encontrar su mejor forma en Stamford Bridge y sólo logró 20 goles en cinco años y fue cedido al Milan".





Sobre Higuaín (ex River), quien actuó en 2019 en Chelsea, el periódico apuntó que "había convertido más de 100 goles en LaLiga para el Real Madrid y agregó otros 71 para el Napoli, incluida una temporada récord en 2015-16, pero anotó solo cinco veces en 14 juegos y se le ordenó rápidamente que empacara sus cosas tras un paso tremendamente decepcionante".



El listado de goleadores que fracasaron se completa los españoles Alvaro Morata (Chelsea), Fernando Morientes (Liverpool) y Roberto Soldado (Tottenham), el ucraniano Andrei Schevchenko (Chelsea) y los brasileños Robinho (Manchester City) y Alexander Pato (Chelsea).