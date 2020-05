Caballero, el fatídico error ante Croacia y su charla con Armani

Wilfredo Caballero comenzó la Copa del Mundo Rusia 2018 como titular en la Selección argentina, ya que días antes de viajar se lesionó Sergio Romero. Y durante el Mundial, Willy cometió un fatídico error en el partido ante Croacia, donde la Selección cayó por 3 a 0 y quedó pendiendo de un hilo en fase de grupos.

En diálogo con TNT Sports, el ex Boca recordó aquél momento, contó los duros mensajes que recibió en las redes sociales y reveló que él mismo le confirmó a Franco Armani que lo reemplazaría en el tercer partido, ante Nigeria.

"No sólo en Instagram, en Twitter... Después de ese día parecía que mi teléfono era público, todo el mundo tenía mi número, me llegaron mensajes muy fuertes de todo tipo. Le dije a la gente que uno sabe cuando se equivoca y no quiere equivocarse nunca, pero bueno, me pasó... Acepto críticas y acepto que me puteen, pero a un extremo de querer matarme, me parece que no daba", relató el hoy arquero del Chelsea.

Sobre la jugada, Caballero recordó que "es un poco de todo. Se la quiero pasar al Toto Salvio, que lo veo solo. La quiero levantar, pero le pego al piso como nunca lo había hecho antes. Lo habíamos entrenado antes, pero ahí estás a otras revoluciones. La pelota hace un efecto y ahí Rebic hace esa maravilla que no va a hacer nunca más en su vida. Todo el mundo piensa que la quiero picar, pero yo nunca piqué una pelota en mi vida. La tenía que levantar porque venían los dos delanteros. Tranquilamente podía pegarle largo, pero bueno, es un poco de todo".

Por último, Caballero reveló que él mismo le confirmó a Armani que iba a ser titular ante los nigerianos: "Además, Franco estaba haciendo mucha presión por su nivel en River y tenía mucha banca... Se entiende también la decisión de Jorge. Ya lo sabíamos todos, porque días antes habíamos entrenado la pelota parada y Armani estaba en el lugar que estaba yo. Pero Jorge me lo comunicó y yo fui a la habitación y se lo dije a Franco. Le dije que cuente conmigo, que me avise lo que sea, que lo aproveche y lo disfrute. Le confirmé yo a Franco que jugaba contra Nigeria", cerró.