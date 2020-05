El divertido cruce en vivo entre el Kun Agüero y Messi

Lionel Messi y Sergio Agüero lamentaron hoy que no podrán verse para sus próximos cumpleaños, el 24 y el 2 de junio, respectivamente, por el aislamiento debido al coronavirus. "El primer año que no pasamos juntos, boludo. Encima encerrado, no podés hacer nada ahí", comentó Messi desde Barcelona en la llamada que transmitió el "Kun" por su canal de Twitch, una plataforma de videos en vivo por streaming.

A lo que Agüero replicó: "¿Qué me vas a regalar? Mirá que el 2 de junio es el mío y no puedo hacer nada, si acá ni de a cuatro podemos juntarnos, veremos qué pasa para esa fecha".

Messi y Agüero pasaron varios cumpleaños juntos, ya que al ser ambos jugadores del seleccionado argentino se vieron en las competiciones internacionales (Mundial y Copa América) que suelen hacerse entre junio y julio. Agüero, que se sometió esta mañana al testeo de coronavirus, según explicó en la charla, llamó al futbolista de Barcelona en una transmisión que alcanzó más de 48 mil visualizaciones en vivo.

"¿Qué te pasó que me mandaste a las 9 de la mañana y no me diste más bola? Nosotros estábamos entrenando a esa hora", consultó Messi sobre un mensaje de WhatsApp. El atacante de Manchester City de Inglaterra le explicó: "Me iba a hacer el test de coronavirus, no sé, habrá sido para decirte 'buenos días'. Vos también tardás una banda en responder".

Agüero bromeó sobre los chistes que le han enviado en las conexiones por este canal y advirtió: "Viste, pa, ya no caigo más en estas jodas". Además, el ex Independiente adelantó que el 1 de junio arrancarán con los entrenamientos de Manchester City mientras esperan por el regreso de la Premier League.