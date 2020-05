Holyfield admite la posibilidad de tercer combate contra Mike Tyson

El ex boxeador y campeón de los pesos pesados, Evander Holyfield, reconoció hoy que pese a sus 57 años, existe una posibilidad cierta de concretar un tercer combate de exhibición con su compatriota y también ex púgil, Mike Tyson. "Algunos de mis representantes están hablando con los suyos. No cerramos un acuerdo concreto, pero las discusiones están bien encaminadas", dijo.

De esta manera, confirmó las negociaciones que se vienen llevando a cabo para la realización de una pelea exhibición pautada a 3 rounds y que podría realizarse en julio venidero, en Arabia Saudita. Esta declaración alimentó aún más el deseo de los fans y en las redes sociales circula un afiche que anuncia el combate.

"La situación es esta: él (por Tyson), volvió a hacer algo y yo hice lo mismo y cuando la gente se dio cuenta y vio que me estaba entrenando, empezaron a decir que podríamos volver a enfrentarnos", declaró.

El combate exhibición, que están organizando tendrá como fin, que lo recaudado sea destinado a las respectivas fundaciones que ambos regentean y que se ocupan de ayudar a los niños abandonados o en situación de calle.

"Con mi fundación quiero ayudar a los niños y hacerles entender que si uno cuida su cuerpo cuando es joven y no tiene malas costumbres estará bien parado y no deberá preocuparse sobre qué tipo de persona será o si precisará ayuda de alguien", finalizó Holyfield.