Los primeros años de Sabatini: "Una nena con mentalidad de gran campeona"

Daniel Fidalgo, el primer entrenador en la carrera de Gabriela Sabatini, repasó los inicios de la ex tenista que hoy cumple 50 años y destacó que se trataba de "una nena con mentalidad de gran campeona", en alusión al período en el que la condujo, desde los siete a los 14 años, en la etapa preliminar al gran salto al profesionalismo.

"Cuanto conocí a Gabriela en 1977 tenía apenas siete años, se divertía jugando al tenis y mostraba entusiasmo por aprender. Era una nena pero siempre con mentalidad de gran campeona, odiaba perder pese a que siempre jugaba con rivales más grandes, la definiría como una profesional adentro de un frasco chiquito", recordó Fidalgo en diálogo con Télam.

"Palito" Fidalgo, de 63 años, fue quien llevó a Sabatini a pelotear al frontón de River Plate y la formó como tenista, hasta que a los 14 la carrera de la tenista quedó en manos del chileno Patricio Apey para que la ingrese de lleno al campo profesional, en el que brilló hasta ubicarse tercera en el ránking mundial de la WTA, con el título en el US Open de 1990 como logro más trascendente.

"Recuerdo que se fastidiaba muchísimo cuando perdía, pese a que siempre jugaba de atrás, con 13 o 14 años ante rivales de 17 o 18 a las que solía ganarle. Cuando empezó a viajar por el mundo ni siquiera hablaba inglés y la buscaban de todos lados para hacerle notas, siempre mediante un traductor porque además se sumaba que era muy tímida", comentó el entrenador, quien lleva una vida en River, ya que hace 44 años que trabaja en el club del barrio porteño de Núñez.

Fidalgo dirigió los inicios de la carrera de Sabatini y la acompañó durante su etapa de formación y crecimiento, en los torneos Metropolitanos, Nacionales, Sudamericanos, el Orange Bowl en Miami y la Copa Disney en Montecarlo, en su primer viaje a Europa.

"En 1985, cuando tenía 14 años, fuimos a jugar a Hilton Head. Recuerdo que llovió sin parar durante tres o cuatro días y los partidos se postergaban una y otra vez. Gabriela tuvo que jugar en un mismo día tres veces. En cuartos de final le ganó a Pam Shriver, que era cinco del mundo, en tres sets, en semifinales a Manuela Maleeva que era 'top ten' por 6-1 y 7-6, y luego como el torneo debía terminar sí o sí, la hicieron jugar con Chris Evert, número uno del mundo, la final que perdió 6-4 y 6-0", recordó Fidalgo.

"Con 14 años llegó en Hilton Head a su primera final del circuito ante una tenista que tenía 30, que ganó 18 títulos de Grand Slam, y todo en un mismo día, y recuerdo que Gabriela usó una raqueta marca Wilson línea Chris Evert porque realmente la admiraba", reveló Fidalgo en la charla con Télam.

El ex entrenador comentó que mantiene relación con Sabatini y si bien no se ven tan seguido como le gustaría, siempre que la ex tenistas está en la Argentina se contactan para recordar viejas épocas.

"Gabriela es una persona muy especial, tímida y reservada, así fue desde chica. Nunca cambió como persona y siempre dio pasos grandes en su carrera, así logró cosas que en el tenis femenino nadie pudo siquiera igualar en la Argentina", concluyó Fidalgo.