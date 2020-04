En Alemania, venden más de 100 mil entradas para jugar contra el enemigo invisible

View this post on Instagram

u2757GROSSE LOK-SPENDENAKTION u2757 LEUTE, MACHT DIE BUDE VOLL! +++ Die Rekordjagd im Bruno-Plache-Stadion +++ u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Europa, Deutschland und Leipzig sind fest im Wu00fcrgegriff eines unsichtbaren Gegners. Menschen und Unternehmen stehen vor einem Scherbenhaufen und Existenzu00e4ngsten. Leider haben auch Fuu00dfballvereine grou00dfe Probleme. Durch die aktuell fehlenden Heimspiele ergeben sich in Leipzig-Probstheida grou00dfe finanzielle Lu00fccken! ABER wir haben schlieu00dflich immer noch uns und immer ein Ass im u00c4rmel! Viele Fans und Unterstu00fctzer haben sich bereits an uns gewandt, wollen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine Idee kam hierbei besonders hu00e4ufig auf: Nu00e4mlich die von virtuellen Karten, wie sie aktuell auch an vielen anderen Orten zum Einsatz kommen. ABER wir wu00e4ren ja nicht Lok Leipzig, wenn wir nicht noch einen draufsetzen wu00fcrden und du00fcrfen euch daher ein ganz heiu00dfes Eisen vorstellen ... u0026#34;LEUTE, MACHT DIE BUDE VOLL!u0026#34; Am Freitag, den 8. Mai um 19:30 Uhr empfu00e4ngt der 1. FC Lokomotive Leipzig den Unsichtbaren Gegner! Hierfu00fcr verkaufen wir ab sofort symbolische Eintrittskarten. Und jetzt kommt der Hammer: Wir wollen hierbei den Zuschauerrekord im u0026#34;Brunou0026#34; knacken. 1955 waren zuletzt 55.000 Zuschauer bei einem Spiel in unserem Stadion. Schaffen wir das? Klar schaffen wir das! Fu00fcr den lu00e4cherlich niedrigen Preis von nur einem Euro pro Karte seid ihr bereits dabei. Gerne du00fcrft ihr zwei, drei, zehn, zwanzig, hundert oder noch mehr Karten erwerben. So lasst es uns GEMEINSAM angehen. Denn wer, wenn nicht wir?! u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 In unserer Story gibtu0026#39;s die Tickets. Die Tickets gibt es ganz bequem im Onlineshop, der Fanshop im der Stadt muss aktuell zwingend geschlossen bleiben. Das schicke Sonderticket erhaltet ihr dabei automatisch per E-Mail. Einen haben wir noch: Die zehn Personen, die die meisten Eintrittskarten erwerben, du00fcrfen sich auch eine besondere u00dcberraschung freuen, die man sonst mit keinem Geld der Welt kaufen kann. ;-) _______ #gemeinsamfu00fcrlok #rekordjagd