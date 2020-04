El difícil momento que vive Hernán Crespo en plena pandemia de coronavirus

El entrenador de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, contó cómo está viviendo la situación actual del mundo, en plena pandemia de coronavirus, y reveló que no la está pasando bien porque sus hijas están en Italia, uno de los principales focos de contagio. Además, hizo algunas reflexiones sobre su carrera y se sigue lamentando por no haber podido retirarse en River como futbolista.

"Para mí es durísimo, tengo a mis hijas y a su mamá allá, en Parma. Tengo la tranquilidad de hablar todos los días con ellas, de hacer videollamadas. Va casi un mes y eso me hizo saber lo que se venía para acá. El dolor o los miedos que la gente está teniendo ahora, yo los viví antes porque estaba muy al tanto de lo que pasaba allá. Parma está en la región de Emilia-Romagna, a 100 kilómetros de Lombardía, que es una de las zonas más afectadas", comenzó diciendo Crespo en diálogo con el diario Olé, y agregó que "ellas están bien, tranquilas, con sus perros, hacen el colegio por videollamada... La más grande es la que lo sufre un poco más porque tiene 15 años y está arrancando con toda la vida social".

También, Crespo habló de su decisión de venir a trabajar a Argentina sabiendo que se quedaría lejos de sus afectos: "Tenía una necesidad, lógica en algún punto, de poder compartir con mis viejos después de 22 años afuera. Estar con mi hermana, mi cuñado, mi sobrina... Estoy disfrutando mucho, aunque a la vez convivo con el hecho de no ver a mis hijas todos los días. Es parte del precio que tengo que pagar, pero hay que aprender a convivir con nuestras propias cicatrices y darle para adelante".

Por último, recordó el tema de su frustrado regreso a River como jugador: "No fue una decisión mía, pero ya está. Quedó en el pasado y no quiero volver a eso. Mi intención era volver y retirarme en River, pero lamentablemente no se dio, ya está, qué se va a hacer".