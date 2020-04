No lo podrás creer: el apodo que le pusieron sus compañeros a Tevez

Su nivel revitalizó al equipo en la parte final de la Superliga y ayudó directamente a Boca para consagrarse campeón. Es referente dentro del vestuario y sueña con alzar otra Copa Libertadores en el epílogo de su trayectoria. Carlos Tevez porta el 10 y su chapa de ídolo con soltura, aunque su estirpe no le impide ser considerado como uno más dentro del plantel.

Así lo reflejó Marcos Díaz, quien fue importante cuando le tocó suplir a Esteban Andrada en el inicio de la competencia oficial en 2020. “Suma mucho tener a Tevez de buen humor. Al viejo, como nos llamamos por ser los más grandes”, comentó en el vivo de Instagram de Daniela Katz el golero que, casualmente, cumple años el mismo día que Carlitos (celebró su aniversario 34 el pasado cinco de febrero y tiene menos que el Apache).

"Este año no se puso la presión de ser el referente. Él me dijo que se iba a hacer menos la cabeza para disfrutar como antes. Tevez y otros jugadores se sacaron un peso de encima con el título. Venían muy castigados", completó.

Además, opinó de las llaves para el éxito en el último certamen: “Boca se sacó a River de la cabeza y empezó a funcionar mejor. La presión era por todos lados y Miguel (Russo) ayudó a que muchos se la saquen. En ese momento Román se mantuvo ajeno al plantel para no meter más presión. Y la clave fue que Russo no hizo muchos cambios”. En cuanto a su suplencia, mencionó: “Yo tenía las cosas claras. Esteban se ganó la titularidad. Miguel fue claro conmigo y yo nunca le pedí explicaciones”.

Por otro lado aseguró que el fuego de cada jugador es llegar a la Selección y confesó que en su paso por Huracán sintió que merecía estar al menos en una convocatoria: “Uno lo va a soñar hasta el último día. El Pato (Abbondanzieri) mismo llegó de grande, Palermo igual. También uno siempre quiere jugar en las grandes ligas, es un paso importante en mi carrera. Igual trato de pensar en este momento y en Boca”.

Y citando al ex guardameta xeneize, Díaz cerró: “Siempre fui fan de Oscar Córdoba y quiero lograr todo lo que él logró. Me gustaría ser el próximo Oscar Córdoba pero muchos me dicen que soy como el segundo Pato”.