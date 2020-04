Por la crisis, el 70% del plantel de San Martín (SJ) será desafectado

El presidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui, vaticinó hoy que a fin de junio el 70% del plantel será desafectado, a raíz de la crisis económica que le produjo al club la conclusión del torneo de la Primera Nacional por la pandemia de coronavirus.

"Vamos cumpliendo (nuestras obligaciones) día a día, lo que podemos decir es que sí, el 70 por ciento del plantel quedará desvinculado", declaró Miadosqui a la revista Jáchal Magazine.

El directivo agregó: "Seguramente tendremos que formar un equipo totalmente distinto de acuerdo a los ingresos que tengamos en su momento. No sabemos con qué vamos a contar el mes que viene o el otro mes o hasta diciembre. Yo creo que va a ser imposible jugar antes de diciembre".

Respecto a los futbolistas, el dirigente confirmó que ellos "deben saber que hasta esa fecha iremos pagándoles o no, no lo sabemos. "Nosotros tenemos una realidad mucho más tranquila que otros clubes del Nacional. Debemos ser una de las instituciones mejor posicionadas en lo que se refiere a la situación económica. Pero no sabemos cuál es el futuro", aseguró Miadosqui.

Sigamos cuidándonos entre todos, a partir de mañana con más responsabilidad que nunca. Pronto volveremos a nuestro casa, a alentar por los colores más lindos del mundo. pic.twitter.com/UpzjfC5lgA — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) April 19, 2020

Por último el dirigente del equipo "verdinegro" sorprendió al afirmar que el entrenador Paulo Ferrari (reemplazó a Alfredo Grelak y al interinato de Hugo Garelli), nunca firmó su contrato con la institución: "Hoy no hay contrato, hay solo charlas. Todo quedó ahí, esperando. Pero hay un compromiso", finalizó.