Emotivo mensaje de Tagliafico tras la cancelación de la Eredivisie

Lu00e1stima no haber podido terminar nuestra meta con el tu00edtulo, pero hay cosas mu00e1s importantes que el fu00fatbol. Orgulloso de haber podido participar en dejar al @AFCAjax en lo alto de la liga. Ademu00e1s, esta temporada los campeones que se merecen todo los aplausos son ellos. ud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dudc4fud83cudffb A shame we canu0026#39;t complete our target of winning the title, but there are more important things than football. Proud to have been a part of taking @AFCAjax to the top of the table. This season, these are the champions who deserve all our applause.