Kerr se puso en contra de Jordan y encendió la polémica

Jordan ‘The Last Dance’ están provocando numerosas reacciones no solo entre los aficionados sino también entre sus propios protagonistas. El último en decir la suya ha sido Steve Kerr, actual entrenador de los Golden State Warriors y compañero de Jordan en los Chicago Bulls en aquella temporada 1997-98 que es el eje del documental estrenado hace unos días a nivel mundial. Kerr no está de acuerdo en la valoración del más grande jugador de todos los tiempos sobre la operación de Scottie Pippen, decidida por el jugador al iniciarse la campaña y no meses antes a causa de su enfrentamiento con la dirección de la franquicia por su ridículo contrato. “Scottie se equivocó en aquella ocasión”, denuncia Jordan en el documental.

Kerr tiene una visión distinta. “En absoluto. Todos respetamos mucho la decisión de Pippen. Entendíamos su frustración. Seguramente él tendía que haber sido el segundo jugador mejor pagado de la NBA, o al menos estar entre los cinco primeros. Por eso le apoyamos, nadie estuvo resentido con él por operarse. Todos lo acabamos entendiendo. Le dimos su espacio a la espera de que volviera con nosotros para el segundo tramo de la temporada”, ha explicado Kerr.

